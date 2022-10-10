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Елизавета Туктамышева показала, что сделало утро её понедельника «чудесным»

Елизавета Туктамышева показала, что сделало утро её понедельника «чудесным»
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала, что может сделать утро её понедельника чудесным.

«Утро понедельника может быть чудесным, если ты встал в 11 утра и тебя ждёт такая красота у двери», — подписала фото букета Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

В минувшие выходные Туктамышева одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина, который прошёл в Санкт-Петербурге.

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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