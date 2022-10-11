Ученик Мишина Лутфуллин: очень интересно, что будет на чемпионате России по прыжкам
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин оценил российские старты — этапы Гран-при и национальный чемпионат, которые призваны заменить международные соревнования.
«Конечно, интересно ездить по разным странам и соревноваться с фигуристами из разных мест, познаёшь в этом что-то новое для себя. Когда ещё до коронавируса всё было открыто, даже в плане сборов мы много где бывали – в Америке, в Куршевеле, например.
Наша федерация – большие молодцы, столько стартов сейчас сделали. Мне очень интересно, что будет за прыжковый турнир, что они там придумают!» — сказал Лутфуллин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Эксклюзивное интервью с Глебом Лутфуллиным для «Чемпионата» выйдет 11 октября в 11:00.
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