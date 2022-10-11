Лутфуллин: делать каскады интересно, а скольжение не доставляет удовольствия

Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о своём тренировочном процессе.

«С Татьяной Николаевной Прокофьевой обожаю проходить программы вне льда, она много чего мне даёт, показывает. На тренировках больше люблю прыгать четверные, делать каскады – это интересно, а скольжение – это та вещь, которая не доставляет особого удовольствия, но им необходимо заниматься, чтобы быть выше.

Многие тренеры, друзья, знакомые говорили, что скольжение подтянулось. В прошлом сезоне я, можно сказать, топал по льду, а сейчас, особенно когда ещё не устал к концу программы, чувствую эту мягкость в ногах.

Визуально, возможно, это не так заметно, но ощущения изменились. С Кириллом (Алёшиным) очень интересно работать, вместе с ним делали макет нынешней произвольной программы», — сказал Лутфуллин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полное интервью с Глебом Лутфуллиным читайте здесь:

