Лутфуллин: делать каскады интересно, а скольжение не доставляет удовольствия

Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о своём тренировочном процессе.
«С Татьяной Николаевной Прокофьевой обожаю проходить программы вне льда, она много чего мне даёт, показывает. На тренировках больше люблю прыгать четверные, делать каскады – это интересно, а скольжение – это та вещь, которая не доставляет особого удовольствия, но им необходимо заниматься, чтобы быть выше.
Многие тренеры, друзья, знакомые говорили, что скольжение подтянулось. В прошлом сезоне я, можно сказать, топал по льду, а сейчас, особенно когда ещё не устал к концу программы, чувствую эту мягкость в ногах.
Визуально, возможно, это не так заметно, но ощущения изменились. С Кириллом (Алёшиным) очень интересно работать, вместе с ним делали макет нынешней произвольной программы», — сказал Лутфуллин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полное интервью с Глебом Лутфуллиным читайте здесь:
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