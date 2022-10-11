Елизавета Нугуманова заявила о предательстве от Марии Талалайкиной

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что её предала другая российская фигуристка Мария Талалайкина. Ранее Нугуманова рассказала, что её травили в группе тренера Евгения Рукавицына, и Талалайкина тогда поддержала её, однако впоследствии изменила мнение.

«Дорогая Маша, ты была моей подругой, мы доверяли друг другу во всём и делились своими секретами и поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях. Но теперь у меня нет возможности обратиться к тебе по-другому, кроме как через соцсеть. Ты понимаешь почему…

Сразу хочу сказать тебе, Маша, заранее, что я тебя прощаю, потому что я понимаю, что твои слова, которые ты сказала, вызваны твоим огромным желанием оставаться в фигурном катании, которое ты любишь так же, как и я. Несмотря на то что я тебя прощаю, мне обидно, что ты так поступила, что так меня предала моя лучшая подруга.

Я знаю, Маша, что тебе было очень нелегко и ты перенесла множество испытаний. Но я храню всю нашу переписку о том, что с тобой было, и о том, что тебе твоя ситуация напоминала мою. Эти переписки с твой поддержкой я не удаляла.

Последнее, что я хочу сказать тебе, — мы с тобой не ссорились. Ты меня удалила из своих друзей, отписалась и отписала меня от себя — вероятно, потому, что тебе стыдно. Но я не закрывала общение с тобой. Если тебе есть что сказать, можешь написать мне лично. И ещё: я тебя поздравляю, что ты снова дома, что ты можешь продолжать заниматься любимым делом. Желаю тебе удачи и успехов…» — написала Нугуманова в своих социальных сетях.



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