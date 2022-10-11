Ученик Мишина Лутфуллин: пока готов к сезону процентов на 60
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Российский фигурист-одиночник Глеб Лутфуллин, ученик заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Алексея Мишина, рассказал о своей готовности к сезону.
«Пока, наверное, готов процентов на 60. Остальные сорок – нужно добавлять в скольжении, в прыжковой стабильности.
Сегодня была проба четверного риттбергера в произвольной, неудачная, правда, но зато на разминке его сделал, так что получил какое-то внутреннее удовлетворение. А так – во вращениях, в физике ещё нужно добавлять. Ещё много работы предстоит», — рассказал Глеб Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полное интервью с Глебом Лутфуллиным читайте здесь:
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