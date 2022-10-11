«Золотая осень в Петергофе». Елизавета Туктамышева выложила яркие фотографии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр ЧМ-2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка выложила яркие осенние фотографии, сделанные в Петергофе.
«Поймала золотую осень в Петергофе», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
В минувшие выходные Туктамышева одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина, который прошёл в Санкт-Петербурге.
25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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