Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Золотая осень в Петергофе». Елизавета Туктамышева выложила яркие фотографии

«Золотая осень в Петергофе». Елизавета Туктамышева выложила яркие фотографии
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр ЧМ-2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка выложила яркие осенние фотографии, сделанные в Петергофе.

«Поймала золотую осень в Петергофе», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

В минувшие выходные Туктамышева одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина, который прошёл в Санкт-Петербурге.

25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Слышал, мне не разрешают выступать». У наших фигуристов проблемы со сменой гражданства «Слышал, мне не разрешают выступать». У наших фигуристов проблемы со сменой гражданства

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022