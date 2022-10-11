Валиева исполнит роль Богини в ледовом шоу Навки

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева исполнит одну из ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады». Ей досталась роль Богини.
Показ спектакля будет проходить с 24 декабря по 7 января в Москве. Валиева начнёт выступать в шоу с 30 декабря.
В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир, однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, — серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы.
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