Валиева исполнит роль Богини в ледовом шоу Навки

Олимпийская чемпионка в командном первенстве по фигурному катанию российская фигуристка Камила Валиева исполнит одну из ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады». Ей досталась роль Богини.



Показ спектакля будет проходить с 24 декабря по 7 января в Москве. Валиева начнёт выступать в шоу с 30 декабря.

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир, однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре.



Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, — серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы.