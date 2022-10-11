«Такого ещё зрители не видели». Навка — о ледовом шоу с участием Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду и организатор ледовых шоу Татьяна Навка рассказала об идее нового спектакля, в котором примет участие победительница командного турнира Игр-2022 Камила Валиева.

Валиева исполнит роль Богини в ледовом шоу Навки «Новая сказка Шахерезады».

«Моё новое шоу связано со сборником сказок «Тысяча и одна ночь». Это будет невероятно красивое зрелище, кататься будут в главных ролях Никита Кацалапов, Виктория Синицына, Камила Валиева, Татьяна Навка, Иван Ригини, Петр Чернышев. Камила будет играть одну из главных ролей, у нас их много.



Думаю, что такого ещё зрители не видели. Будет крайне интересно, в наше непростое время хочется дарить людям веру в любовь, что добро всегда побеждает зло. Я надеюсь, что будет возможность подарить деткам и их семьям волшебство, красоту, спорт и возможность увидеть своих любимых фигуристов», — приводит слова Навки «РБК Спорт».

Ледовое шоу «Новая сказка Шахерезады» пройдёт с 24 декабря по 7 января в Москве.