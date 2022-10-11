Российские арбитры не будут работать на ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию в сезоне-2022/2023

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ, в котором указано, судьи каких стран будут обслуживать в 2023 году крупнейшие международные соревнования в юниорской и взрослой возрастных категориях: чемпионаты мира, Европы, четырёх континентов, соревнования по синхронному катанию. Ни в одном из списков нет представителей России.
Ранее российские фигуристы и арбитры были отстранены от участия в чемпионате мира – 2022 и не включены в заявку серии Гран-при-2022. ISU строго придерживается рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине.
Напомним, чемпионат Европы пройдёт 23–29 января в Финляндии, чемпионат мира — 20–26 марта в Японии.
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