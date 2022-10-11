Глава ФФККР — о кодексе этики: не считаю, что фигуристы будут более закомплексованными

Президент Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал введённый организацией кодекс этики.

Кодекс строго регламентирует общение фигуристов с представителями СМИ и ведение соцсетей, оговорены также правила для тренеров и судей. За несоблюдение кодекса предусмотрены наказания – от предупреждения до дисквалификации.

«Кодекс этики существует и в международной федерации, и во многих национальных федерациях. У нас был пробел, скажем так. Не считаю, что теперь фигуристы будут более закомплексованными. Там нет ничего такого. В последнее время появлялось очень много инсайдерских новостей, которые оказывались фейковыми. Честно говоря, это не шло на пользу нашему фигурному катанию. Мне временами было обидно, когда это всё происходило. Может быть, кодекс, который мы ввели, даст возможность чуть-чуть подрегулировать всё», – приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».