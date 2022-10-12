Илья Авербух: мы ждём Татьяну Тарасову на съёмках второго выпуска «Ледникового периода»

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что рассчитывает на приезд заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на съёмки второго выпуска телепроекта «Ледниковый период». На минувшей неделе Тарасова, являющаяся членом жюри, не смогла приехать на съёмки телешоу из-за проблем со здоровьем.

«Будет ли Татьяна Тарасова участвовать во втором выпуске «Ледникового периода», зависит от её самочувствия. Мы планируем и ждём Татьяну Анатольевну на съёмках второго выпуска», — рассказал Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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