Никита Кацалапов: «Ледниковый период» — это институт, где мы получаем новую специальность!

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, чему хочет научиться, выступая в шоу «Ледниковый период».

В телепроекте Кацалапов катается с актрисой Елизаветой Арзамасовой, а его многолетняя партнёрша и супруга Виктория Синицина – с конькобежцем Иваном Скобревым.

«Благодаря тем ледовым шоу, что делают Илья Авербух и Татьяна Навка, у олимпийских чемпионов есть теперь прекрасное продолжение карьеры. Ты по-прежнему занимаешься любимым делом, получаешь главные роли в чудесных ледовых спектаклях, перевоплощаешься в разные образы и ещё при этом зарабатываешь хорошие деньги! Мы знакомы с чемпионами из других видов спорта, и они признаются, что завидуют нам, фигуристам, белой завистью: у них вот такого продолжения спортивной карьеры нет.

Есть ещё одна тонкость телешоу — работа спортсмена с камерой. В большом спорте в наших программах «дрампауза» — это когда мы не выполняем элементы, а, к примеру, смотрим друг на друга или что-то играем — не может длиться больше пяти секунд. А в телешоу, наоборот, чтобы тебя успел «схватить» оператор и показать лицо, эмоцию крупным планом, ты должен держать паузу от 10 секунд. Это ломает весь внутренний «скелет» танца, но к этому надо привыкнуть…

Благодаря «Ледниковому периоду» очень хочу научиться разным вещам — не столько спортивным, сколько актёрским, которые захватывают зрителей. Хочу быть в каких-то номерах лиричным, в каких-то — смешным, в каких-то — героем. Освоить все тонкости мне помогают старшие товарищи, которые давно заняты в этом телепроекте и могут подсказать, над чем стоит поработать. В общем, «Ледниковый период» для нас с Викой — это не просто проект, а институт, где мы получаем, по сути, новую специальность!» — приводит слова Кацалапова «7 дней».