Тренер Доброскоков объяснил, почему расстался с парой Павлюченко/Ходыкин

Тренер Сергей Доброскоков рассказал, в какой момент пошёл на убыль его интерес к спортивной паре Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

В межсезонье группа разделилась и Павлюченко с Ходыкиным предпочли тренироваться под руководством Сергея Рослякова.

«Ходыкину я в своё время говорил: если хотите соревноваться с ведущими парами, нужно обязательно делать четверную подкрутку. По своей комплекции Даша и Денис идеально подходили для того, чтобы успешно выполнять этот элемент. Я, в принципе, думал, что Даша будет у меня делать не только подкрутку, но и четверной выброс. Но ребята как-то попробовали подкрутку в зале, что-то им не понравилось — и работу забросили.

Ну, интерес действительно в определённой степени пошёл на убыль. Дело было даже не в том, что мы не попали на Олимпийские игры: это как раз было предсказуемо. У меня три высших образования, два из них — математические. Поэтому я всю жизнь был реалистом, привык чётко всё просчитывать. В том числе количество баллов, которые способны заработать мои спортсмены. Расчёт-то в случае с Павлюченко и Ходыкиным был простым: акробатика — это хорошо, как и поддержки четвёртого уровня, но прыжковый контент у соперников посильнее. Да и компонентами нам ведущие пары не обыграть.

Потому что пары, где оба партнёра относительно высокие, всегда смотрятся выигрышнее, чем крупный партнёр и маленькая партнёрша. Значит, можно брать только максимальной сложностью там, где это возможно. Знаю, что точно так же всё всегда просчитывала Москвина: сколько и на чём её фигуристы могут выиграть у противников, сколько проиграть, где надо добавить, чтобы обеспечить себе технический запас…» — приводит слова Доброскокова RT.