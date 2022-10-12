«Это просто клевета». Хореограф Железняков — о критике в адрес Тутберидзе

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на слова заслуженного тренера СССР Валентина Николаева о Тутберидзе.

Ранее тренер Оксаны Баюл заявил, что Тутберидзе – «менеджер, а не тренер высочайшего класса».

«Столько уже было таких заявлял! Я 15 лет назад начинал работать с Этери Георгиевной. Я видел, как на моих глазах она становится великим тренером. Да, у неё серьёзная команда, но без серьёзной команды ты никуда не денешься. Этери Георгиевна подобрала команду настоящих профи. Именно поэтому такие деятели называют её менеджером. Когда Евгения Медведева росла у неё на руках, она, по сути, занималась ей сама.

У меня есть совет для всех этих заявлял. Придите для начала на тренировку и посмотрите, как она преподаёт, как даёт материал ученикам. У вас после этого язык не повернётся сказать, что она просто менеджер, а не тренер.

Этери – великий тренер. Точнее так: и великий менеджер, и великий тренер. Потому что она сумела собрать вокруг себя лучшую команду. Попробуйте это сделать. Сколько у нас тренеров имеют великие команды? Единичные случаи. У неё получилось. Более того, она сама разбирает и техники, и скольжения, и постановки программ ей под силу, и ко мне в зал она приходит с пониманием дела – она разбирается в хореографии, в стилях танца. Она всегда учится, никогда не останавливается.

У меня просто не хватает слов! Люди, которые никогда не видели, как работает Тутберидзе, не имеют права раскрывать свой рот по этому поводу. Это просто клевета. Люди любят поболтать, потанцевать на чужих костях – лишь бы славу поиметь. Это низко и недостойно. Особенно когда речь идёт о тренерах времён СССР – у них такое воспитание. Ну нельзя так! Границы профессиональной этики должны соблюдаться, нужно быть корректным по отношению к своим коллегам. Я считаю позором позволять себе такое», – приводит слова Железнякова Metaratings.