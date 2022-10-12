Алина Загитова в шутку призналась в любви контрольным работам по философии

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост, посвящённый своей учёбе. Точнее, контрольным работам по философии.
Загитова получает высшее образование на факультете журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.
«Люблю контрольные работы по философии. У кого тоже мозоли от ручек?» — написала Загитова в своём телеграм-канале, добавив смеющийся до слёз смайлик.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка получает высшее образование, пробует себя в новой специальности, работая на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, выступает в ледовых шоу.
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