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Алина Загитова в шутку призналась в любви контрольным работам по философии

Алина Загитова в шутку призналась в любви контрольным работам по философии
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Олимпийская чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост, посвящённый своей учёбе. Точнее, контрольным работам по философии.

Загитова получает высшее образование на факультете журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.

«Люблю контрольные работы по философии. У кого тоже мозоли от ручек?» — написала Загитова в своём телеграм-канале, добавив смеющийся до слёз смайлик.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка получает высшее образование, пробует себя в новой специальности, работая на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, выступает в ледовых шоу.

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