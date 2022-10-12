Доброскоков: если говорить о четверном выбросе, более высокие шансы у Мишиной и Галлямова

Тренер Сергей Доброскоков, под руководством которого долгое время занимались Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, предположил, какая из российских пар первой исполнит четверной выброс.
«Если говорить о четверном выбросе, я бы назвал более высокими шансы Мишиной и Галлямова, потому что Настя просто уникально устойчивая девочка. Я присутствовал на тренировках Москвиной, когда у неё только начинала учить четверной выброс Юко Кавагути. Там был очень грамотно выстроен весь процесс. Потом был период, когда Кавагути и Саша Смирнов приезжали в Москву на какие-то показательные выступления и самостоятельно тренировались у меня на льду в Медведкове.
Помню, сильно удивился, когда Юко сказала, что ей вообще не страшно делать четверной выброс, будь то сальхов или риттбергер. Страшно другое: делать эти выбросы каждый день. А у Москвиной ребята тренировали этот элемент именно в таком режиме.
Хотя дело не только в отсутствии страха. Например, Бойкова и Козловский выполняют тройные выбросы как бы в длину, с пролётом. Четверной с такой траекторией делать рискованнее, чем когда партнёрша вкручивается наверх», — приводит слова Доброскокова RT.
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