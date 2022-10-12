ISU назвал места проведения чемпионатов мира и Европы в 2025 и 2026 годах

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание международных соревнований по фигурному катанию на сезоны 2024/2025 и 2025/2026.
В 2025 году чемпионат Европы пройдёт в Загребе (Хорватия) с 20 по 26 января, чемпионат мира – в Бостоне (США) с 24 по 30 марта. Юниорское первенство мира состоится с 24 февраля по 2 марта в Дебрецене (Венгрия), чемпионат мира по синхронному катанию — с 4 по 5 апреля в Тампере (Финляндия).
В 2026 году чемпионат мира 23–29 марта примет Прага (Чехия), чемпионат Европы планируется провести 12–18 января в Шеффилде (Великобритания).
Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт в Сайтаме (Япония). Турнир 2024 года примет канадский Монреаль.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку под эгидой ISU до дальнейшего уведомления.
- 12 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
20:54
-
20:22
-
19:40
-
19:13
-
18:25
-
18:14
-
18:01
-
17:58
-
16:01
-
13:25
-
10:28
- 11 октября 2022
-
22:01
-
21:41
-
20:21
-
18:59
-
13:36
-
12:28
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:32
-
08:15
-
08:04
- 10 октября 2022
-
23:36
-
23:15
-
22:36
-
22:30
-
22:15
-
21:30
-
15:41
-
14:49
-
13:11
-
12:20