ISU назвал места проведения чемпионатов мира и Европы в 2025 и 2026 годах

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание международных соревнований по фигурному катанию на сезоны 2024/2025 и 2025/2026.

В 2025 году чемпионат Европы пройдёт в Загребе (Хорватия) с 20 по 26 января, чемпионат мира – в Бостоне (США) с 24 по 30 марта. Юниорское первенство мира состоится с 24 февраля по 2 марта в Дебрецене (Венгрия), чемпионат мира по синхронному катанию — с 4 по 5 апреля в Тампере (Финляндия).

В 2026 году чемпионат мира 23–29 марта примет Прага (Чехия), чемпионат Европы планируется провести 12–18 января в Шеффилде (Великобритания).

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт в Сайтаме (Япония). Турнир 2024 года примет канадский Монреаль.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку под эгидой ISU до дальнейшего уведомления.