Медведева выступит в новогоднем ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз»

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Представления пройдут со 2 по 7 января 2023 года во дворце спорта «Лужники».

Медведева выйдет на лёд в роли Дороти, а олимпийский чемпион Роман Костомаров и чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин предстанут в новых для себя образах.

«О сказке «Волшебник Страны Оз» я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам. Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился — сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идёт по своей дороге, так же как Женя идет по своей спортивной судьбе. Для поклонников фигурного катания всех возрастов шоу станет прекрасным подарком — мы приглашаем провести новогодние праздники с уникальной спортсменкой, которая сыграла выдающуюся роль в популяризации женского одиночного фигурного катания в России», — приводит слова Авербуха сайт официального билетного партнёра IceTickets.ru.