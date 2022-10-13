Щербакова и Загитова устроили дуэль взглядов, Авербух целовал Арзамасову. Яркие фото c шоу

6 октября в Москве стартовали съёмки нового сезона знаменитого ледового шоу «Ледниковый период».
Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов рассказал о своей партнёрше по «Ледниковому периоду» — актрисе Елизавете Арзамасовой.
Арзамасова – супруга продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха, но в паре с Кацалаповым она катается в группе Александра Жулина.
«Какой была первая встреча? Она была очень короткой, пятиминутной. Мы попробовали пару базовых элементов, сделали классную поддержку, которую сегодня, кстати, вставили в номер, – это знаковая такая вещь. И всё: поняли, что мы катаемся вместе, по реакции Ильи Авербуха и спустя время начали тренироваться. Времени у нас, кстати, было не так много, но мы со всем справились», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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