Щербакова и Загитова устроили дуэль взглядов, Авербух целовал Арзамасову. Яркие фото c шоу

6 октября в Москве стартовали съёмки нового сезона знаменитого ледового шоу «Ледниковый период».



Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов рассказал о своей партнёрше по «Ледниковому периоду» — актрисе Елизавете Арзамасовой.



Арзамасова – супруга продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха, но в паре с Кацалаповым она катается в группе Александра Жулина.



«Какой была первая встреча? Она была очень короткой, пятиминутной. Мы попробовали пару базовых элементов, сделали классную поддержку, которую сегодня, кстати, вставили в номер, – это знаковая такая вещь. И всё: поняли, что мы катаемся вместе, по реакции Ильи Авербуха и спустя время начали тренироваться. Времени у нас, кстати, было не так много, но мы со всем справились», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.