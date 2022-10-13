Хореограф Железняков: терпеть не могу все эти разговоры о жёсткости Тутберидзе

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, сравнил наставника «Хрустального» с известным советским тренером спортивных пар Станиславом Жуком.
«Станислав Жук – величайший тренер своего поколения. Тутберидзе – величайший тренер своего поколения. Каждый из них индивидуален, у каждого из них был свой подход, но объединяет их одно – требовательность. Что Жук был очень требовательным к своим спортсменам, что Этери. Без этого не будет результата.
Говорить о какой-то мягкости, сюсюканьях в большом спорте не приходится. Дети, особенно подростки, в своём роде ленивые. Да и мы все ленивые! И нас нужно часто заставлять что-то делать. Когда я учился, у нас были очень требовательные и жёсткие хореографы, и сейчас я им очень благодарен. Без требовательности я бы стал никем.
Отсутствие требовательности – это путь в никуда. От нас в спорте одновременно требуют медалей, титулов и мягкого обхождения с детьми, но это так не работает. Знаете, эта европейская толерантность, которая приплыла оттуда к нам, убивает весь процесс. Я терпеть не могу все эти разговоры о жёсткости Тутберидзе. Придите на урок и всё увидите сами – кто жёсткий и кто требовательный», – приводит слова Железнякова Metaratings.
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