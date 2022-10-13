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Виктория Синицина рассказала, как восприняла предложение Никиты Кацалапова пожениться

Виктория Синицина рассказала, как восприняла предложение Никиты Кацалапова пожениться
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Виктория Синицина рассказала, как восприняла то, что её партнёр, двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов, сделал ей предложение. Синицина и Кацалапов объявили о помолвке летом 2022 года; они поженились в начале октября.

«Мы давно договорились: на первом месте спорт, всё остальное — только после Олимпиады. Но тем не менее предложение, которое сделал Никита на Мальдивах, стало для меня полной неожиданностью...» — приводит слова Виктории Синициной издание «7 дней».

Также Виктория Синицина объяснила свои слова о приостановке карьеры.

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