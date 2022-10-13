Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Полгода Фибусику». Елизавета Туктамышева показала фото своей собаки

«Полгода Фибусику». Елизавета Туктамышева показала фото своей собаки
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр ЧМ-2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала, как выросла её собака.

«Полгода Фибусику», — подписала она соответствующее фото.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

В минувшие выходные Туктамышева одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина, который прошёл в Санкт-Петербурге.

25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Я не выхожу абсолютно голая на лёд». Самые откровенные костюмы Елизаветы Туктамышевой «Я не выхожу абсолютно голая на лёд». Самые откровенные костюмы Елизаветы Туктамышевой

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022