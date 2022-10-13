«Полгода Фибусику». Елизавета Туктамышева показала фото своей собаки
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр ЧМ-2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала, как выросла её собака.
«Полгода Фибусику», — подписала она соответствующее фото.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
В минувшие выходные Туктамышева одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина, который прошёл в Санкт-Петербурге.
25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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