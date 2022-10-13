Чемпионка мира Мэрайя Белл объявила о завершении карьеры

Победительница командного чемпионата мира 2019 года американская фигуристка Мэрайя Белл объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И мне так повезло, что моя любовь к фигурному катанию привела к окончанию карьеры на самом высоком уровне.

От всего сердца благодарю всех, кто поддержал меня. Вы сделали моё путешествие намного приятнее.

До новых встреч на льду. Но теперь только ради шоу», — написала Белл.

Также 26-летняя Белл — чемпионка США (2022), серебряный призёр чемпионата США (2020), победительница этапа Гран-при Skate Americа (2020), серебряный призёр Skate Americа (2016), победительница турнира-челленджера Nebelhorn Trophy (2019).

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