Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о работе с психологом перед триумфальной для себя Олимпиадой.

«В последние полгода работали с психологом. Татьяна Анатольевна говорит: «Слушай, хочешь?» Я отвечаю: «Да пожалуйста, если вы считаете, что это как-то поможет». Прикольный мужичок Рудольф Максимович Загайнов. Непонятно, кто кого гипнотизировал. Мне нравилось. Всё равно в жизни от головы зависит очень многое, как ты себя настраиваешь.



Он спортивный психолог, в своё время и с Карповым работал. Мне нравилось, что он много болтает. А когда он говорит даже на неинтересные темы, ты слушаешь и меньше думаешь, что тебе завтра выходить на олимпийский лёд», – сказал Ягудин в интервью «БелТа».