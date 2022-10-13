Алексей Ягудин рассказал о работе с психологом перед триумфальной для себя Олимпиадой
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о работе с психологом перед триумфальной для себя Олимпиадой.
«В последние полгода работали с психологом. Татьяна Анатольевна говорит: «Слушай, хочешь?» Я отвечаю: «Да пожалуйста, если вы считаете, что это как-то поможет». Прикольный мужичок Рудольф Максимович Загайнов. Непонятно, кто кого гипнотизировал. Мне нравилось. Всё равно в жизни от головы зависит очень многое, как ты себя настраиваешь.
Он спортивный психолог, в своё время и с Карповым работал. Мне нравилось, что он много болтает. А когда он говорит даже на неинтересные темы, ты слушаешь и меньше думаешь, что тебе завтра выходить на олимпийский лёд», – сказал Ягудин в интервью «БелТа».
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