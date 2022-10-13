Елизавета Туктамышева показала, как выглядит отдохнувшей. Фото

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила свою свежую фотографию. По её словам, ей наконец-то удалось отдохнуть.
«У меня нет контента, который был бы вам интересен, но есть фото отдохнувшей меня. Поэтому пока вот так вот», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
В минувшие выходные Туктамышева одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина, который прошёл в Санкт-Петербурге.
25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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