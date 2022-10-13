Лайшев: Тутберидзе — трудоголик и талантливый тренер. Результаты говорят сами за себя

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова заслуженного тренера СССР Валентина Николаева об Этери Тутберидзе. Ранее тренер Оксаны Баюл заявил, что Тутберидзе – «менеджер, а не тренер высочайшего класса».

«Не знаю, кто такой Валентин Николаев. Я был свидетелем самых ярких побед и непосредственно принимал участие в работе на льду Этери Георгиевны. Тутберидзе — гениальный трудоголик и очень талантливый тренер. Результаты говорят сами за себя. Я этому свидетель. Здесь говорить нечего. Три золотые олимпийские медали на протяжении 12 лет. У Николаева было такое? Вот вам ответ на все вопросы», — приводит слова Лайшева Sport24.

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