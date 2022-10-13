«Не он первый пытался это сделать». Милюков — о четверном акселе Малинина

28-летний фигурист Константин Милюков, который с 2019 года выступал за Беларусь, высказался о развитии мужского одиночного катания после ухода Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю и, в частности, о четверном акселе Ильи Малинина.

«Я думаю, после ухода Чена и Ханю явно деградации не будет, тем более Илья Малинин недавно четверной аксель прыгнул. Из сильных ещё Сёма Уно остался. На самом деле хватает людей, они ведь тоже на месте не стоят, развиваются.



Стал ли неожиданностью четверной аксель Малинина? Не он первый пытался это сделать, так что это не было неожиданностью. Кто-то должен был это сделать, и, конечно, все понимали, что в ближайшее время это произойдёт», — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Полное интервью с белорусским фигуристом Константином Милюковым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 октября, в 8:00.