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«Так быть не должно». Милюков — об отстранении российских и белорусских спортсменов

«Так быть не должно». Милюков — об отстранении российских и белорусских спортсменов
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28-летний фигурист Константин Милюков, который с 2019 года выступал за Беларусь, высказался об отстранении российских и белорусских фигуристов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

«Конечно, это очень плохо, так быть не должно. При чём тут спорт?» — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Из-за отстранения российские и белорусские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены для участия в серии Гран-при в сезоне-2022/2023.

Милюков – призёр международных турниров и чемпион Беларуси 2021 года. До 2019 года Константин выступал за Россию.

Полное интервью с белорусским фигуристом Константином Милюковым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 октября, в 8:00.

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