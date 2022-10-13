«Так быть не должно». Милюков — об отстранении российских и белорусских спортсменов

28-летний фигурист Константин Милюков, который с 2019 года выступал за Беларусь, высказался об отстранении российских и белорусских фигуристов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.



«Конечно, это очень плохо, так быть не должно. При чём тут спорт?» — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Из-за отстранения российские и белорусские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены для участия в серии Гран-при в сезоне-2022/2023.



Милюков – призёр международных турниров и чемпион Беларуси 2021 года. До 2019 года Константин выступал за Россию.

Полное интервью с белорусским фигуристом Константином Милюковым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 октября, в 8:00.