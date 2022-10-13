«Так быть не должно». Милюков — об отстранении российских и белорусских спортсменов
Поделиться
28-летний фигурист Константин Милюков, который с 2019 года выступал за Беларусь, высказался об отстранении российских и белорусских фигуристов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
«Конечно, это очень плохо, так быть не должно. При чём тут спорт?» — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Из-за отстранения российские и белорусские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены для участия в серии Гран-при в сезоне-2022/2023.
Милюков – призёр международных турниров и чемпион Беларуси 2021 года. До 2019 года Константин выступал за Россию.
Полное интервью с белорусским фигуристом Константином Милюковым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 октября, в 8:00.
Комментарии
- 13 октября 2022
-
22:00
-
21:54
-
21:00
-
16:37
-
12:09
-
11:54
-
11:11
-
10:59
-
10:46
-
09:40
-
09:16
-
09:10
-
09:01
-
08:07
-
07:22
-
00:33
- 12 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
20:54
-
20:22
-
19:40
-
19:13
-
18:25
-
18:14
-
18:01
-
17:58
-
16:01
-
13:25
-
10:28
- 11 октября 2022
-
22:01
-
21:41
-
20:21
-
18:59
-
13:36
-
12:28
Партнерский контент