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Милюков рассказал, что в Беларуси хотят вывести фигурное катание на высокий уровень

Милюков рассказал, что в Беларуси хотят вывести фигурное катание на высокий уровень
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28-летний фигурист Константин Милюков рассказал, что в Беларуси хотят вывести фигурное катание на высокий уровень.

Россиянин Милюков выступает за Беларусь с 2019 года. Он призёр международных турниров, чемпион Беларуси 2021 года.

«Чувствуется ли желание чиновников в Беларуси вывести фигурное катание на высокий уровень? Да, я в этом уверен. Многое для этого делается, всё меняется в лучшую сторону. Министерство спорта поддерживает, выделяет средства.

Там не только приезжие. Много спортсменов хороших, которые за последние два-три года очень прибавили и достойно выглядят», — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с белорусским фигуристом Константином Милюковым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 октября, в 8:00.

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