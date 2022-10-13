28-летний фигурист Константин Милюков рассказал, что в Беларуси хотят вывести фигурное катание на высокий уровень.
Россиянин Милюков выступает за Беларусь с 2019 года. Он призёр международных турниров, чемпион Беларуси 2021 года.
«Чувствуется ли желание чиновников в Беларуси вывести фигурное катание на высокий уровень? Да, я в этом уверен. Многое для этого делается, всё меняется в лучшую сторону. Министерство спорта поддерживает, выделяет средства.
Там не только приезжие. Много спортсменов хороших, которые за последние два-три года очень прибавили и достойно выглядят», — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с белорусским фигуристом Константином Милюковым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 октября, в 8:00.
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