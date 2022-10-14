Роднина: не знаю, насколько Трусовой вообще нужен тренер

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о переходе серебряного призёра Олимпийских игр в женском одиночном катании Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.

«Может, из этого и выйдет что-то хорошее. По крайней мере, она не стала завершать карьеру после Олимпиады, а нашла новый вызов для себя. Не знаю, насколько Трусовой вообще нужен тренер. Она всегда сама по себе и делает то, что хочет. Но Трусова амбициозная спортсменка, этого не отнять», — приводит слова Родниной Sport24.

Трусова уже во второй раз в карьере ушла из группы Тутберидзе. В сезоне-2020/2021 Александра тренировалась в академии «Ангелы Плющенко».