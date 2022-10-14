Милюков: слышал, что белорусских фигуристов приглашают на турниры в Россию

28-летний фигурист Константин Милюков рассказал, что в Беларуси в период отстранения от участия в международных стартах организуют внутренние турниры, планируются выезды в Россию.



Россиянин Милюков выступал за Беларусь с 2019 года. Он неоднократный призёр международных турниров, чемпион Беларуси 2021 года.



«Прилагаются ли усилия в Беларуси, чтобы сохранить фигурное катание на плаву? Да, я слышал, что планируются свои старты, также в Россию вроде приглашают белорусских спортсменов. Я думаю, белорусским спортсменам очень важно принять участие в российских стартах, потому что это хороший соревновательный опыт. Без него все зачахнут», — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Из-за отстранения российские и белорусские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены для участия в серии Гран-при в сезоне-2022/2023.