Милюков: слышал, что белорусских фигуристов приглашают на турниры в Россию

28-летний фигурист Константин Милюков рассказал, что в Беларуси в период отстранения от участия в международных стартах организуют внутренние турниры, планируются выезды в Россию.
Россиянин Милюков выступал за Беларусь с 2019 года. Он неоднократный призёр международных турниров, чемпион Беларуси 2021 года.
«Прилагаются ли усилия в Беларуси, чтобы сохранить фигурное катание на плаву? Да, я слышал, что планируются свои старты, также в Россию вроде приглашают белорусских спортсменов. Я думаю, белорусским спортсменам очень важно принять участие в российских стартах, потому что это хороший соревновательный опыт. Без него все зачахнут», — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Из-за отстранения российские и белорусские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены для участия в серии Гран-при в сезоне-2022/2023.
- 14 октября 2022
-
09:05
-
08:40
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:37
-
00:05
- 13 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:00
-
16:37
-
12:09
-
11:54
-
11:11
-
10:59
-
10:46
-
09:40
-
09:16
-
09:10
-
09:01
-
08:07
-
07:22
-
00:33
- 12 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
20:54
-
20:22
-
19:40
-
19:13
-
18:25
-
18:14
-
18:01
-
17:58
-
16:01