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Фигурист Милюков рассказал, как сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде

Фигурист Милюков рассказал, как сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде
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28-летний фигурист Константин Милюков рассказал, как сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2022.

Россиянин Милюков выступал за Беларусь с 2019 года. Он неоднократный призёр международных турниров, чемпион Беларуси 2021 года.

«Для меня это был, наверное, слишком особенный старт, потому что так было сложно с этими ковидными мерами. Плюс, когда я туда прилетел, я сдал положительный тест, началась лёгкая паника. Хотя я был в себе уверен, потому что перед вылетом я сдавал три теста и все они были отрицательные. Тот тест в итоге оказался ложноположительным. Я потерял тренировочный день — это, конечно, неприятно было. Наверное, всё немного в суматохе прошло, и сложно сказать, какая там была атмосфера», — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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