Милюков — о словах Баха: не думаю, что найдутся спортсмены, которые так поступят

28-летний фигурист Константин Милюков высказался об условии, которое глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал для допуска к международным турнирам российских и белорусских спортсменов.

Бах заявил, что атлеты из России и Беларуси смогут выступать на международных стартах, если дистанцируются от специальной военной операции на Украине.



«Мне кажется, это неправильно. Я не думаю, что найдутся спортсмены, которые так поступят», — сказал Милюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Из-за отстранения российские и белорусские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены для участия в серии Гран-при в сезоне-2022/2023.

Россиянин Милюков выступал за Беларусь с 2019 года. Он неоднократный призёр международных турниров, чемпион Беларуси 2021 года.