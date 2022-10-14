«Паук в твоём шкафу будет таким». Евгения Медведева показала фото в эффектном платье

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок в стильном чёрном платье.

«Паук в твоём шкафу будет таким», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива евгении медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. В паре с тиктокером Даней Милохиным она заняла третье место в «Ледниковом периоде».



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