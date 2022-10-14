Александра Степанова выложила свежее фото

Пятикратный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядит в настоящий момент. Она подписала фотографию эмодзи с изображением солнца.

Фото: из личного архива александры степановой

27-летняя Степанова выступает в дуэте с Иваном Букиным. Они двукратные чемпионы России (2021, 2022), двукратные серебряные призёры чемпионата Европы (2019, 2022), бронзовые призёры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012), четырёхкратные серебряные призёры чемпионата России (2017—2020), бронзовые призёры чемпионата России (2015, 2016), трёхкратные победители турнира Finlandia Trophy (2014, 2016, 2018).

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