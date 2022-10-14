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Опубликовано расписание второго этапа Гран-при России по фигурному катанию

Опубликовано расписание второго этапа Гран-при России по фигурному катанию
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание второго этапа серии Гран-при. Турнир пройдёт в Сочи с 28 по 30 октября. В пятницу, 28 октября, состоятся тренировки, а в выходные дни — соревнования.

29 октября, суббота
13:30 — танцы на льду, ритм-танец
15:00 — женщины, короткая программа
16:45 — пары, короткая программа
18:05 — мужчины, короткая программа

30 октября, воскресенье
13:00 — танцы на льду, произвольный танец
14:45 — женщины, произвольная программа
16:45 — пары, произвольная программа
18:15 — мужчины, произвольная программа.

Напомним, первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Москве с 21 по 23 октября.

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