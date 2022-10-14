Опубликовано расписание второго этапа Гран-при России по фигурному катанию
Поделиться
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание второго этапа серии Гран-при. Турнир пройдёт в Сочи с 28 по 30 октября. В пятницу, 28 октября, состоятся тренировки, а в выходные дни — соревнования.
29 октября, суббота
13:30 — танцы на льду, ритм-танец
15:00 — женщины, короткая программа
16:45 — пары, короткая программа
18:05 — мужчины, короткая программа
30 октября, воскресенье
13:00 — танцы на льду, произвольный танец
14:45 — женщины, произвольная программа
16:45 — пары, произвольная программа
18:15 — мужчины, произвольная программа.
Напомним, первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Москве с 21 по 23 октября.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
12:21
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
10:51
-
09:05
-
08:40
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:37
-
00:05
- 13 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:00
-
16:37
-
12:09
-
11:54
-
11:11
-
10:59
-
10:46
-
09:40
-
09:16
-
09:10
-
09:01
-
08:07
-
07:22
-
00:33
- 12 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
20:54
-
20:22
-
19:40
-
19:13
Партнерский контент