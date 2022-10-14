«Невероятные фото». Виктория Синицина выложила снимки со свадьбы с Никитой Кацалаповым

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила снимки со свадьбы со своим партнёром, двукратным олимпийским чемпионом в командных соревнованиях фигуристов Никитой Кацалаповым. Синицина вышла замуж за Кацалапова 1 октября.

«Смотрю на фотографии и не верю, что это я, что это мы с Никитой. Какие-то невероятные кадры», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Виктории Синициной.

Ранее Виктория Синицина рассказала, как восприняла предложение Никиты Кацалапова выйти за него замуж.

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