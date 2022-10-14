Анна Щербакова показала нежные снимки с фотосессии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила нежные кадры с фотосессии: один снимок цветной, другой — чёрно-белый.
Фото: из соцсетей анны щербаковой
Фото: из соцсетей анны щербаковой
Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, став перед этим олимпийской чемпионкой в командном турнире.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
- 14 октября 2022
-
12:21
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
10:51
-
09:05
-
08:40
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:37
-
00:05
- 13 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:00
-
16:37
-
12:09
-
11:54
-
11:11
-
10:59
-
10:46
-
09:40
-
09:16
-
09:10
-
09:01
-
08:07
-
07:22
-
00:33
- 12 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
20:54
-
20:22
-
19:40
-
19:13