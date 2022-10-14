Анна Щербакова показала нежные снимки с фотосессии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила нежные кадры с фотосессии: один снимок цветной, другой — чёрно-белый.

Фото: из соцсетей анны щербаковой

Фото: из соцсетей анны щербаковой

Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, став перед этим олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.