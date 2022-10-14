Милохин рассказал, как Авербух убедил его выступить с Медведевой в «Ледниковом периоде»

Известный блогер Даня Милохин рассказал, как возник вариант с его повторным появлением в шоу «Ледниковый период». Он вновь выступает в паре с серебряным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой.
«Кто был инициатором, чтобы мы снова работали вместе? Конечно же, Авербух. Бородатый взрослый мужичок вот этот. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать. Он обладает даром уговаривания. Я посмотрел ему в глаза и понял, что будет круто, если мы снова потанцуем.
Строгий ли он тренер? Когда как. Когда ему нужно – он строгий. А так – спокойный, весёлый дядечка. Мы с ним даже на «ты» разговариваем.
Есть ли у нас синергия с Евгенией? Если честно – да. Я обычно не хочу приезжать на тренировку. Но потом бам – и мне хорошо, мы танцуем, нам прикольно», — сказал Милохин в эфире Первого канала.
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