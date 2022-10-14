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Медведева объяснила, почему снова выступает с Милохиным на «Ледниковом периоде»

Медведева объяснила, почему снова выступает с Милохиным на «Ледниковом периоде»
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Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, почему в новом сезоне «Ледникового периода» она вновь выступает с тиктокером Даней Милохиным.

«Это коллаборация и премьеры, и того, что уже было. Потому что сезон называется «Снова вместе», поэтому мы снова в паре катаемся. Всех карт раскрывать не будем, но будет очень интересно.

Бывают ли сложные тренировки? У нас вчера была сложная тренировка. Хочу напомнить, что у нас есть ещё своя работа, съёмки. Вчера у меня был очень набитый день. Дане пришлось меня кормить, чаем поить, веселить и успокаивать. Бывают сложные тренировки, потому что мы на льду по пять-шесть часов в сутки находимся и при этом ещё параллельно своими делами занимаемся», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

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