Медведева объяснила, почему снова выступает с Милохиным на «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, почему в новом сезоне «Ледникового периода» она вновь выступает с тиктокером Даней Милохиным.
«Это коллаборация и премьеры, и того, что уже было. Потому что сезон называется «Снова вместе», поэтому мы снова в паре катаемся. Всех карт раскрывать не будем, но будет очень интересно.
Бывают ли сложные тренировки? У нас вчера была сложная тренировка. Хочу напомнить, что у нас есть ещё своя работа, съёмки. Вчера у меня был очень набитый день. Дане пришлось меня кормить, чаем поить, веселить и успокаивать. Бывают сложные тренировки, потому что мы на льду по пять-шесть часов в сутки находимся и при этом ещё параллельно своими делами занимаемся», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
- 14 октября 2022
-
13:42
-
12:21
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
10:51
-
09:05
-
08:40
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:37
-
00:05
- 13 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:00
-
16:37
-
12:09
-
11:54
-
11:11
-
10:59
-
10:46
-
09:40
-
09:16
-
09:10
-
09:01
-
08:07
-
07:22
-
00:33
- 12 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
20:54
-
20:22
-
19:40