Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Кагияма пропустит этапы серии Гран-при
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Японский фигурист Юма Кагияма не выступит на этапах серии Гран-при, сообщает Skating Japan. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) восстанавливается после травмы.
У спортсмена диагностировали травму левой таранной кости и стрессовый перелом левой малоберцовой кости. Их он получил в конце августа 2022 года.
Ожидалось, что Кагияма выступит на этапах Гран-при США и Франции.
На Олимпийских играх 2022 года Кагияма уступил лишь американцу Нэйтану Чену. Там Чен одержал победу с мировым рекордом. Любопытно, что сам американец, по всей видимости, в новом сезоне выступать не будет. Он говорил, что в ближайшее время сосредоточится на учёбе в университете.
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