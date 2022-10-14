Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Кагияма пропустит этапы серии Гран-при

Японский фигурист Юма Кагияма не выступит на этапах серии Гран-при, сообщает Skating Japan. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) восстанавливается после травмы.

У спортсмена диагностировали травму левой таранной кости и стрессовый перелом левой малоберцовой кости. Их он получил в конце августа 2022 года.

Ожидалось, что Кагияма выступит на этапах Гран-при США и Франции.

На Олимпийских играх 2022 года Кагияма уступил лишь американцу Нэйтану Чену. Там Чен одержал победу с мировым рекордом. Любопытно, что сам американец, по всей видимости, в новом сезоне выступать не будет. Он говорил, что в ближайшее время сосредоточится на учёбе в университете.