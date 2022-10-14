Сихарулидзе, Тихонов и Чайковская вошли в состав комиссии по этике ФФККР

Стал известен состав комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Именно эти специалисты будут принимать решения о соблюдении нового кодекса этики ФФККР.

Возглавляет комиссию Ирина Рабер. В состав органа входят генеральный директор ФФККР Александр Коган, комментатор и судья Сергей Кононыхин, арбитры Юлия Андреева, Вера Ткалина и Алла Шеховцова, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, чемпион мира Алексей Тихонов и тренер Елена Чайковская.

В кодексе по этике ФФККР, который был принят в конце сентября 2022 года, регламентированы переходы спортсменов, правила общения фигуристов со СМИ и ведения ими социальных сетей. Есть также отдельные разделы, посвящённые профессиональной этике тренеров и судей.