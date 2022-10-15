«Моё продолжение! Моя гордость!» Слуцкая — об успехе дочери в фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая опубликовала пост в социальных сетях. Её дочь, 11-летняя Варвара, завоевала серебряную медаль на соревнованиях по фигурному катанию.

«Моё продолжение! Моя гордость — моя дочь! Варвара Слуцкая впервые стартовала в танцах на льду и вместе с партнёром заняли второе место. Сказать, что это было волнительно для меня — ничего не сказать. Эмоции восхищения переполняют!»— написала Ирина Слуцкая в своих социальных сетях.

Слуцкая также является первой в истории одиночницей, ставшей семикратной чемпионкой Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006). Она также становилась четырёхкратной победительницей финалов серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005).