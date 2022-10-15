Евгения Медведева рассказала о съёмках нового телевизионного проекта

Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё участие в съёмках ТВ-проекта канала ТНТ «Вызов». Ведущим спортивно-развлекательного шоу станет комментатор Дмитрий Губерниев.

«Очень здорово, что мы сегодня все собрались посмотреть премьеру очень крутого проекта. Мы вместе с вами будем смотреть, испытывать эмоции и снова проживать их. Мы месяц были в Карелии вместе с прекрасными ребятами. Не все смогли прийти, поэтому мы будем им отправлять «кружочки» в «Телеграме», чтобы они понимали, насколько здесь классно и круто.



Вы себе не представляете, насколько круто было в Карелии. Наверное, это был один из самых насыщенных месяцев в моей жизни», — приводит слова Медведевой Sport24.