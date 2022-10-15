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Рудковская поддержала фигуристку Нугуманову после предательства Талалайкиной

Рудковская поддержала фигуристку Нугуманову после предательства Талалайкиной
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская поддержала фигуристку Елизавету Нугуманову, заявившую, что её предала подруга, другая российская фигуристка, Мария Талалайкина.

Ранее Нугуманова рассказала, что её травили в группе тренера Евгения Рукавицына. Талалайкина сначала поддержала её и подтвердила сказанное, однако, вернувшись в прежнему наставнику, изменила мнение.

«Дорогая Лиза, ты очень хорошая и добрая девочка (иногда искренность, душевные раны и боль принимают за хайп). Не все ранимы, как ты, и не все готовы об этом в принципе говорить. Я знаю многих тренеров, которые могут обозвать спортсменов, накричать, но точно не для того, чтобы обидеть или ранить его! Цель — завести, настроить на правильную работу спортсмена! Тактика тренеров и старой школы, и новой — понятны. И это не только в фигурном катании, так везде! Ты даже не представляешь, как обзывают девочек в балете!.. Я более чем уверена, что через годы ты уже будешь не так близко к сердцу воспринимать такие моменты. Многие родители, наоборот, просят тренеров быть строгими и жёсткими в работе с их детьми для достижения результата, и это работает!

Возвращаясь к твоей истории, ты так красиво написала этот пост, что я не поленилась и посмотрела всё видео! Вот это действительно грустно! Но у тебя вокруг столько поклонников и друзей, что пусть именно это станет самым большим разочарованием этого года! Мы тебя ждём на наших репетициях и шоу в Санкт -Петербурге, где с удовольствием с тобой поработаем! Более чем уверена, что эти шоу возместят тебе все утраченные эмоции, а потрясающая роль «Белого лебедя» — восторг от проделанной нашей совместной работы. До встречи, твой друг Яна Рудковская», — написала Рудковская в соцсетях.

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