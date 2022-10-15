Рудковская поддержала фигуристку Нугуманову после предательства Талалайкиной

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская поддержала фигуристку Елизавету Нугуманову, заявившую, что её предала подруга, другая российская фигуристка, Мария Талалайкина.

Ранее Нугуманова рассказала, что её травили в группе тренера Евгения Рукавицына. Талалайкина сначала поддержала её и подтвердила сказанное, однако, вернувшись в прежнему наставнику, изменила мнение.



«Дорогая Лиза, ты очень хорошая и добрая девочка (иногда искренность, душевные раны и боль принимают за хайп). Не все ранимы, как ты, и не все готовы об этом в принципе говорить. Я знаю многих тренеров, которые могут обозвать спортсменов, накричать, но точно не для того, чтобы обидеть или ранить его! Цель — завести, настроить на правильную работу спортсмена! Тактика тренеров и старой школы, и новой — понятны. И это не только в фигурном катании, так везде! Ты даже не представляешь, как обзывают девочек в балете!.. Я более чем уверена, что через годы ты уже будешь не так близко к сердцу воспринимать такие моменты. Многие родители, наоборот, просят тренеров быть строгими и жёсткими в работе с их детьми для достижения результата, и это работает!

Возвращаясь к твоей истории, ты так красиво написала этот пост, что я не поленилась и посмотрела всё видео! Вот это действительно грустно! Но у тебя вокруг столько поклонников и друзей, что пусть именно это станет самым большим разочарованием этого года! Мы тебя ждём на наших репетициях и шоу в Санкт -Петербурге, где с удовольствием с тобой поработаем! Более чем уверена, что эти шоу возместят тебе все утраченные эмоции, а потрясающая роль «Белого лебедя» — восторг от проделанной нашей совместной работы. До встречи, твой друг Яна Рудковская», — написала Рудковская в соцсетях.