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Видео: Загитова и Щербакова вместе смотрят «Ледниковый период»

Видео: Загитова и Щербакова вместе смотрят «Ледниковый период»
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Премьеру нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период» в эфире Первого канала ведущие проекта олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова решили посмотреть вместе. Обе фигуристки сообщили об этом в своих телеграм-каналах.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Предыдущие два сезона «Ледниковый период вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела только Загитова. Но теперь у проекта трое ведущих. Щербакова берёт интервью у пар команды Ильи Авербуха, Загитова – у пар Александра Жулина. Анна пропускает первую половину сезона, так как восстанавливается после операции на колене. Фигуристка уже вернулась к тренировкам.

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