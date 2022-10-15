Видео: Загитова и Щербакова вместе смотрят «Ледниковый период»

Премьеру нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период» в эфире Первого канала ведущие проекта олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова решили посмотреть вместе. Обе фигуристки сообщили об этом в своих телеграм-каналах.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Предыдущие два сезона «Ледниковый период вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела только Загитова. Но теперь у проекта трое ведущих. Щербакова берёт интервью у пар команды Ильи Авербуха, Загитова – у пар Александра Жулина. Анна пропускает первую половину сезона, так как восстанавливается после операции на колене. Фигуристка уже вернулась к тренировкам.