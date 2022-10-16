Илья Малинин рассказал, как ему удалось освоить четверной аксель

17-летний американский фигурист Илья Малинин, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, рассказал, как ему удалось освоить этот прыжок.

«Думаю, что нет какого-то секрета для того, чтобы легко выучить четверные прыжки. Их освоение занимает много времени и требует большого количества попыток. Но с начала карантина я делал много работы вне льда. Тренировал тройной аксель, начал изучать четверные вне льда – четверной сальхов в зале, четверной тулуп в зале. Когда же вышел на лёд, то перенёс прыжки туда, добился стабильного выполнения сальхова, затем тулупа, потом лутца, риттбергера и флипа», — приводит слова Малинина официальный сайт МОК.