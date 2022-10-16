Малинин: прыжки — моя сильная сторона, но хочется показать, что я хорош не только в них

17-летний американский фигурист Илья Малинин, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, признался, что хочет показать свой максимум.

«Прыжки – моя сильная сторона. Думаю, что я буду узнаваем именно как хороший исполнитель прыжков. Но если я хочу в перспективе добиться хорошего результата на Олимпийских играх, то мне нужно улучшать другие аспекты катания.

На самом деле мне хочется показать, что я хорош не только в прыжках. Я рассчитываю уделять время и силы тому, чтобы улучшать навыки катания, вращения, работать над тем, чтобы вторая оценка была намного лучше, чем в прошедшем сезоне. Эти аспекты требуют больших затрат сил», — приводит слова Малинина официальный сайт МОК.