Тарасова заявила, что будет работать на Гран-при России в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что планирует работать на этапе Гран‑при России, который состоится в Москве 22–23 октября.



«Чувствую себя нормально, я дома, собираюсь на работу. На Гран‑при в Москве я буду работать, я готова. Буду ли комментировать? Пока не знаю, что доверят», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, ранее Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. До этого чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Тарасовой. Также он рассказывал, что рассчитывает на приезд тренера на съёмки второго выпуска телепроекта.