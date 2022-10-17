Тарасова заявила, что будет работать на Гран-при России в Москве
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что планирует работать на этапе Гран‑при России, который состоится в Москве 22–23 октября.
«Чувствую себя нормально, я дома, собираюсь на работу. На Гран‑при в Москве я буду работать, я готова. Буду ли комментировать? Пока не знаю, что доверят», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Напомним, ранее Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. До этого чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Тарасовой. Также он рассказывал, что рассчитывает на приезд тренера на съёмки второго выпуска телепроекта.
Комментарии
- 17 октября 2022
-
12:25
-
08:53
-
08:13
- 16 октября 2022
-
18:11
-
17:48
-
17:19
-
14:35
-
14:23
- 15 октября 2022
-
20:14
-
18:07
-
11:59
-
10:17
- 14 октября 2022
-
19:18
-
18:33
-
13:42
-
12:21
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
10:51
-
09:05
-
08:40
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:37
-
00:05
- 13 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:00
-
16:37
-
12:09
-
11:54
-
11:11
Партнерский контент