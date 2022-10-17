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Тарасова заявила, что будет работать на Гран-при России в Москве

Тарасова заявила, что будет работать на Гран-при России в Москве
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что планирует работать на этапе Гран‑при России, который состоится в Москве 22–23 октября.

«Чувствую себя нормально, я дома, собираюсь на работу. На Гран‑при в Москве я буду работать, я готова. Буду ли комментировать? Пока не знаю, что доверят», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, ранее Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. До этого чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Тарасовой. Также он рассказывал, что рассчитывает на приезд тренера на съёмки второго выпуска телепроекта.

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