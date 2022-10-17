Стал известен состав участников первого этапа Гран-при России

Определились все участники первого этапа Гран-При России, который пройдёт в Москве.



Женщины



1. Софья Акатьева.

2. Карина Аскарова.

3. Камила Валиева.

4. Алина Горбачёва.

5. Мария Гречихина.

6. София Захарова.

7. Анастасия Зинина.

8. Маргарита Ковалёва.

9. Анастасия Молчанова.

10. Полина Свириденко.

11. Анастасия Хахыртдинова.

12. Валерия Шульская.



Мужчины



1. Дмитрий Алиев.

2. Евгений Зенкин.

3. Кирилл Кельманов.

4. Михаил Коляда.

5. Глеб Лутфуллин.

6. Иван Попов.

7. Александр Самарин.

8. Даниил Самсонов.

9. Иван Соболев.

10. Степан Тартыгин.



Пары



1. Дарья Бояринцева — Роман Плешков.



2. Виктория Васильева — Роман Запорожец.



3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.



4. Евгения Тарасова — Владимир Морозов.



5. Агния Свинцицкая — Владимир Следь.



6. Наталья Хабибулина — Илья Княжук.



Танцы на льду



1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.



2. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев.



3. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин.



4. Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный.



5. Александра Прокопец — Александр Васькович.